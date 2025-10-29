¡A los golpes! Se registran disturbios previo al Xelajú vs Real España (videos)

-

Horas antes del crucial partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana, se registraron graves disturbios entre las aficiones de Xelajú MC y Real España.

Aficionados del Xelajú MC y del Real España se fueron a los golpes en las afueras del Estadio Cementos Progreso, previo al partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana.

Por medio de redes sociales se viralizaron imágenes donde se observan a las dos aficiones peleándose en la calle.

¡LAMENTABLE! ❌



Aficionados de Real España y Xelajú se van a los golpes en los alrededores del Estadio Cementos Progreso.



Video cortesía pic.twitter.com/8hmpByP56H — Fútbol Digital HN (@FutbolDigitalHn) October 29, 2025

Esto horas antes del inicio del partido que definirá al primer finalista de la competencia internacional.

Las imágenes revelan que agentes de las Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron para separar a las personas que protagonizaron estos sucesos.

‼️URGENTE‼️



Disturbios a las afueras del Estadio Cementos Progreso previo al partido entre Xelajú y Real España de Honduras.#CopaCentroamericana pic.twitter.com/mifwZ4Mb6i — Elizabeth González (@Elizabeth27gt) October 29, 2025

En otro video, se ve que incluso el tránsito se vio afectado, ya que en plena cinta asfáltica ocurrieron los hechos.

En el partido de ida, el encuentro finalizó empatado 1-1, por lo que el club quetzalteco tratará de aprovechar la localía, aunque por temas administrativos no podrá jugar en su casa, sino en el recinto deportivo de la zona 6 capitalina.