El arcoíris que sorprende a los guatemaltecos el último jueves de noviembre (video)

En Guatemala es más común apreciar arcoíris en época de lluvia entre mayo y octubre.
La mañana de este jueves, 27 de noviembre, ofreció un espectáculo natural poco común en esta época prenavideña.
Las imágenes de un arcoíris que despiden el último jueves de noviembre adornaron el cielo en ciudad Guatemala.
El fenómeno fue captado desde las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), donde las fotografías permiten apreciar su silueta colorida en contraste con el verdor de los árboles.
Aunque en Guatemala es recurrente ver arcoíris durante la época de lluvia, de mayo a octubre, su aparición es poco habitual en noviembre.