El arcoíris que sorprende a los guatemaltecos el último jueves de noviembre (video)

  • Por Susana Manai
27 de noviembre de 2025, 07:50
En Guatemala es poco común observar este fenómeno en noviembre. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

En Guatemala es poco común observar este fenómeno en noviembre. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

En Guatemala es más común apreciar arcoíris en época de lluvia entre mayo y octubre. 

La mañana de este jueves, 27 de noviembre, ofreció un espectáculo natural poco común en esta época prenavideña.  

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Las imágenes de un arcoíris que despiden el último jueves de noviembre adornaron el cielo en ciudad Guatemala. 

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El fenómeno fue captado desde las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), donde las fotografías permiten apreciar su silueta colorida en contraste con el verdor de los árboles. 

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Aunque en Guatemala es recurrente ver arcoíris durante la época de lluvia, de mayo a octubre, su aparición es poco habitual en noviembre.  

