¡Se le fue un tiro! Guardia de seguridad hiere a un niño en San Miguel Petapa

Un menor de tres años resultó herido de bala en el brazo izquierdo dentro de una agencia bancaria en Villa Hermosa, San Miguel Petapa. El guardia quedó bajo arresto.
OTRAS NOTICIAS: Recuento de daños: un fallecido y árboles derribados tras fuertes vientos
En una agencia bancaria de Villa Hermosa, en la zona 7 de San Miguel Petapa, un menor de tres años resultó herido en el brazo izquierdo por proyectil de arma de fuego.
El incidente se dio cuando a un agente de seguridad se le activó su arma por accidente, según reportaron socorristas de Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia.
La madre del menor acompañó a su hijo y angustiada solicitó que le apoyaran en el trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.
A pesar del accidente, el menor de edad ingresó estable, según indicaron los paramédicos.
El guardia de seguridad fue conducido a la Torre de Tribunales para esclarecer su situación ante el juez de turno.