¡Orgullo nacional! Niños guatemaltecos de 10 años representarán al país en Mundial

-

Conoce la increíble historia de Rodrigo, Bianca y Edson, tres niños guatemaltecos de 10 años que representarán al país en el Mundial de Robótica WRO en Singapur con su innovador brazo hidráulico

Con apenas 10 años, los estudiantes Rodrigo Samayoa, Bianca Maldonado y Edson Noriega, del Colegio Villa Real Atlántico 1, se preparan para representar a Guatemala en la competencia mundial de robótica WRO en Singapur.

Su proyecto, un brazo hidráulico diseñado y mejorado por ellos mismos, obtuvo el primer lugar en la feria de ciencias del colegio y luego en la competencia nacional realizada en la Universidad del Valle de Guatemala.

El Golden Pass de WRO de la competencia de robótica. (Foto: Ana Ortiz)

Los tres niños, destacados académicamente y reconocidos por su esfuerzo y disciplina, han trabajado durante meses para perfeccionar su robot, incluso desarrollaron una aplicación móvil para controlarlo. Su objetivo es crear tecnología que proteja a los astronautas en misiones espaciales.

Ahora enfrentan el nuevo reto de reunir fondos para el viaje. Necesitan cubrir una cuota de inscripción de 600 dólares y un paquete de viaje de 3 mil 750 dólares.

Momento de alegría mientras los jueces entregan los premios a los ganadores. (Foto: Ana Ortiz)

Con el respaldo de sus padres, del Instituto Guatemalteco Americano, que les otorgó una beca de inglés y de empresas que difunden su historia, buscan patrocinadores que les permitan cumplir el sueño de poner en alto el nombre de Guatemala en Singapur.