La Asociación de Patinaje promueve curso sabatino en Quetzaltenango

La Asociación de Patinaje de Quetzaltenango impulsa un curso sabatino para fortalecer el talento infantil y juvenil.

Con el objetivo de brindar más oportunidades de formación deportiva a la niñez y juventud altense, la Asociación de Patinaje de Quetzaltenango anunció la apertura de un curso sabatino de patinaje de velocidad, especialmente diseñado para quienes no pueden asistir a entrenamientos entre semana.

La iniciativa busca no solo descubrir nuevos talentos, sino también fomentar el amor por esta disciplina que cada día gana más seguidores en el departamento.

Patinaje para todas las edades los fines de semana. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

De acuerdo con la entrenadora Katerin Fonseca, este curso está dirigido a niños y adolescentes que deseen asumir un reto emocionante, además de adquirir y perfeccionar habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio y la velocidad.

"Queremos abrir un espacio accesible y atractivo para que más jóvenes se sumen al patinaje, un deporte que fortalece la disciplina, la concentración y la confianza en sí mismos", señaló.

Las clases se imparten en el complejo deportivo. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Las clases se llevarán a cabo del 8 de noviembre al 13 de diciembre, en un horario sabatino de 9:30 a 10:45 de la mañana. La inscripción tiene un costo único de Q225 y, para que el curso se realice, es indispensable alcanzar un cupo mínimo de participantes.

En cuanto a los requisitos, la Asociación enfatizó la importancia de cumplir con las normas de seguridad: es obligatorio que los alumnos se presenten con casco, rodilleras, coderas, muñequeras y patines de línea adecuados. Estas medidas garantizan que la práctica sea segura, evitando lesiones y permitiendo que los jóvenes disfruten plenamente de la experiencia sobre ruedas.

El patinaje activa diferentes habilidades y destrezas. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Con este esfuerzo, la Asociación de Patinaje reafirma su compromiso de seguir promoviendo la actividad física, el deporte organizado y la formación de futuras generaciones de atletas que representen con orgullo a Quetzaltenango.