La leyenda de Zelda: Nintendo Direct sorprende con el nuevo juego

Nintendo mostró este martes imágenes de la nueva entrega de su conocida saga Zelda durante la mayor feria de videojuegos del mundo, la E3, pero no desveló un nuevo modelo de su consola Switch, poniendo fin a los rumores que circulaban al respecto.

La presentación del gigante japonés en la Electronic Entertainment Expo, que se celebra desde el sábado, era muy esperada por el público.

Aunque Nintendo había advertido que estaría dedicada únicamente a los próximos juegos, circulaban especulaciones sobre la posible presentación de nuevos equipos.

En concreto, los aficionados esperan una versión más potente y con mejores gráficos de la Switch, la consola de Nintendo, lanzada hace más de cuatro años, que tiene la particularidad de poder ser utilizada como consola doméstica o portátil.

El grupo se mantuvo en su línea y presentó durante unos 40 minutos los tráilers de los nuevos juegos.

El anuncio principal fue que la superproducción "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" se estrenará en 2022. Nintendo mostró algunas imágenes de la aventura, en la que el héroe, Link, flota en los cielos del reino de Hyrule.

Para los fans que esperan el estreno del juego "Metroid Prime 4", Nintendo anunció una versión en 2D de las aventuras de Samus en Nintendo Switch, titulada "Metroid Dread", para octubre de 2021.

Mira el el tráiler:

La compañía también informó de la llegada al juego de lucha "Super Smash Bros. Ultimate" del personaje Kazuya, del universo Tekken, como nuevo luchador.

Al igual que el resto de las presentaciones de la E3, la conferencia de Nintendo se presentó en línea. La edición de 2020 del evento se había cancelado debido a la propagación del Covid-19.

El alcalde de Los Ángeles, la ciudad que suele acoger la feria, prometió el sábado que el E3 sí se celebrará in situ y no a distancia en 2022.