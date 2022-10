¡No era la primera vez! Conductor ya había agredido a los agentes de la PMT

Según las multas de tránsito del vehículo, en otra ocasión el presunto responsable del ataque ya había agredido, ofendido o insultado a los agentes de la PMT.

El vehículo implicado en el ataque armado en contra de dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, registra varias infracciones cometidas en distintas zonas de la capital.

Una de ellas revela que no era la primera vez que el conductor le faltaba el respeto, ofendía, agredía o insultaba a los agentes de tránsito. Esta acción también fue cometida en la calzada Atanasio Tzul, zona 12.

Según el portal de multas de la Municipalidad de Guatemala, la sanción fue impuesta el 24 de mayo de 2022 a las 14 horas con 18 minutos. En esa oportunidad también fue infraccionado por conducir sin licencia ni tarjeta de circulación y por circular en la vía pública cuando existía restricción.

El piloto del carro fue multado en once ocasiones, en su mayoría por no tener licencia de conducir, ni tarjeta, ni placas, por no respetar las señales de tránsito y por estacionarse en un lugar prohibido.

¿Qué carro es?

Se trata de una camioneta BMW X5 de color negro, con placas P-791-HQL que acumula multas por un total de Q11,885.96 que fueron impuestas entre el 30 de abril de 2021 y el 21 de octubre de 2022.

El mencionado automóvil fue localizado horas después del ataque en la 24 avenida "B" y 48 calle del residencial "Los Cedros II", ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

PNC localiza vehículo usado en ataque a dos PMTs



En la 24 avenida “B” y 48 calle, residenciales Los Cedros II, zona 12, PNC ha localizado abandonado un vehículo marca BMW, el cual está involucrado en un ataque armado a dos #PMT de Guatemala en la 47 calle y calzada Atanasio Tzul pic.twitter.com/4BCxdkeDtj — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 29, 2022

Después de que se diera a conocer el ataque armado y el vehículo fuera identificado, la persona que aparece como propietaria del mismo, emitió un comunicado para informar que el vehículo fue vendido a inicios de 2021.

Sin embargo, por no cumplir con las condiciones contractuales, fue desactivado de manera definitiva ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el 15 de octubre de 2021.

Por ello, la persona que aparece como propietario manifestó que se presentará ante las autoridades para aclarar lo ocurrido y cooperar en las investigaciones para que se encuentre a los responsables.