"No esperábamos esto": madre de Samuel Matul despide a su hijo (video)

La madre de Samuel, otro de los agentes fallecidos, se manifestó ante la tragedia.
EN CONTEXTO: "El dolor estará toda la vida": esposa de agente fallecido rompe en llanto (video)
Samuel Valentín Matul Obispo, de 30 años, era originario de San Francisco Zapotitlán, Shuchitepéquez.
Llevaba casi 3 años al servicio de la Policía Nacional Civil (PNC) y pertenecía a la Comisaría 15 de Guatemala.
Matul, quien dejó a un menor de 8 años en la orfandad, fue otra de las víctimas de los ataques armados registrados el domingo en todo el país.
Fue atacado frente al Juzgado de Paz de Villa Nueva, zona 11, mientras laboraba junto a otra agente.
Su madre, Olga Yolanda Obispo, quien llegó a despedirlo, manifestó su dolor por lo ocurrido.
"Mi hijo ingresó hace años a la policía. No esperábamos esto, solo Dios sabe porque ha pasado esto", dijo visiblemente conmovida.