En Quiché vuelven a romper el toque de queda con masivo concierto

En Parraxtut, Sacapulas, Quiché, siguen las fiestas sin importar el toque de queda ni la pandemia del Covid-19 y desobedeciendo todo tipo de advertencias de la Policía Nacional Civil. Este domingo 5 de septiembre celebraron un nuevo concierto.

EN CONTEXTO: Pobladores de Quiché se oponen a suspender concierto durante toque de queda

Sin distanciamiento social, sin mascarillas y sin respetar la Ley, estas personas desobedecen sin temor alguno. La PNC indica que se tratan de fiestas patronales y son aldeas custodiadas por los mismos pobladores. Ningún vehículo puede ingresar sin su autorización.

Y es esto lo que les sucedió a los agentes de la PNC la noche del sábado 4 de septiembre. Ante ello, se presentó un informe al Ministerio Público. Uno de los agentes narra que la PNC de la zona les explicó que no pueden hacer esas actividades, no obstante, los aldeanos le contestaron que no les importaba, porque ya habían pagado a los grupos musicales.

Pocos policías para intervenir el lugar

"La PNC cuenta con pocos agentes para ese lugar", según detalla Florencio Carrascoza, alcalde de Joyabaj, quien dice que hay un acuerdo municipal para suspender las fiestas por un mes, pero con 8 agentes de la PNC no se puede suspender un concierto de esa magnitud.

Mientras tanto, la fiesta sigue y continuarán las celebraciones en los próximos días, porque se tienen previstos más conciertos.