Se acabó el ciclo: Villatoro dice adiós a los chivos y apunta al extranjero

El guatemalteco Amarini Villatoro ha dejado de ser el entrenador de Xelajú, club con el que conquistó dos títulos, y su futuro estaría en el extranjero.
LEE TAMBIÉN: Luto en el fútbol nacional: Fallece David Stokes a los 79 años
Según el periodista Juan Quinto, el estratega decidió poner fin a su relación con los chivos para volver a Costa Rica, donde en 2021 dirigió al Pérez Zeledón. Solo falta la oficialización de la salida y llegada.
Al equipo altense, Villatoro llegó en 2022 y durante su paso le dio al club la sexta y séptima luna, dos copas que junto a las otras dos que ganó con Guastatoya, lo convirtieron en el entrenador nacional más exitoso de los últimos tiempos.
La decisión de Amarini de dar un paso al costado en el cuadro altense es para tomar las riendas del Cartaginés costarricense.
Originario de Cobán, Alta Verapaz, el técnico sufrió dos tropiezos con el rebaño en una semana: perdió la final de la Copa Centroamericana (contra Alajuelense) y quedó eliminado en cuartos de final del torneo Apertura 2025 (frente a Antigua).