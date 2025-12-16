CC ordena elegir integrantes del Consejo Superior Universitario de USAC de nuevo

-

La CC resolvió una queja presentada por el incumplimiento por parte de la Usac a un amparo relacionado con la renovación del Consejo Superior Universitario.

Anteriormente, la CC había otorgado un amparo y ordenado la renovación del Consejo Superior Universitario pues hay integrantes que su período ya venció pero siguen en los cargos. En esa resolución la CC ordenó que se convocara a elecciones.

Ante el incumplimiento del amparo, interesados presentaron una queja ante la CC, y esta volvió a resolver a favor, ordenando a la Universidad de San Carlos de Guatemala que convoque de nuevo a las elecciones respectivas.

En la resolución de la CC, le indica a la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que otorgue un plazo prodencial al CSU para que convoque a la elección y se renueve a los integrantes.

Según se ha informado, a 37 de 41 integrantes del CSU ya se les venció el plazo para el cual fueron electos.

Si bien, la CC por el momento no certifica lo conducente por incumplimiento del amparo, sí advierte que se debe acatar.

La importancia en que se desarrollen elecciones y haya nuevos integrantes en el CSU, está por la próxima elección que deberán realizar para designar a un magistrado titular y a uno suplente para la Corte de Constitucionalidad.