Ministra de Ambiente dice en el Congreso que desconoce daños ocasionados por Perenco

Durante una reunión en el Congreso, la ministra de Ambiente cambió sus declaraciones sobre supuestos daños por operaciones petroleras en Petén.

Aunque en días anteriores afirmó que la actividad petrolera desarrollada por Perenco "aceleró y multiplicó la actividad ilegal y destructiva" del área donde operaba, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, dijo a diputados del Congreso que "desconoce" si realmente hubo daños.

La funcionaria, junto con otras autoridades del Gobierno, acudió a una reunión con jefes y subjefes de bloque, y ahí confirmó que no tiene conocimiento de afectaciones ambientales ocasionadas durante los 40 años que se extrajo petróleo en el parque nacional Laguna del Tigre, en San Andrés, Petén, el sitio en mención.

"Que yo conozca, que no es lo mismo que decir que no hubo daños, no tengo respuesta para esa pregunta, por desconocimiento", expresó Orantes, tras ser cuestionada por Álvaro Arzú Escobar, de la bancada Unionista.

La ministra agregó que lo que se está haciendo es aplicar el principio de precautoriedad, el cual se refiere a "evitar llegar a una catástrofe", en referencia las decisiones tomadas por el Ejecutivo en torno al cierre de pozos petroleros que tuvo a cargo Perenco.

Durante una reunión con los jefes de bloque, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, dijo desconocer si Perenco ocasionó daños a los ecosistemas en el parque nacional Laguna del Tigre, donde operó. pic.twitter.com/lkmU6fT2Qd — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 20, 2025

¿Se retracta?

El pasado 12 de agosto, fecha en que terminó el contrato de exploración y explotación petrolera de Perenco en Petén, Orantes hizo varias publicaciones en las redes sociales, refiriéndose a presuntos daños ambientales detectados en la Laguna del Tigre.

"Adentro del área responsabilidad de la empresa, hemos recibido hoy (12 de agosto), en el polígono, un 63% del área destruida ambientalmente", expresó, y resaltó que ese mismo día comenzaría la recuperación de los recursos afectados.

Parte de ese mensaje lo replicó en una publicación en su cuenta de X, en la cual se lee: "la Ley de Hidrocarburos subsidió la actividad, y se lastimó la confianza en las instituciones públicas por escándalos de corrupción".

Arzú le recordó a la ministra tales palabras y señaló las "contradicciones". Según dijo, "esa es la diferencia de brindar declaraciones bajo juramento" de decir la verdad, un acto con el cual comenzó la reunión en el Congreso.

Evaluación hasta septiembre

Durante su intervención, al inicio de la junta, la funcionaria recordó que Perenco ocupó un polígono de 10 mil hectáreas en la Laguna del Tigre y resaltó que partir de septiembre se realizarán actividades como la verificación de pasivos ambientales que dejó la empresa.

Según dijo, sería para entonces cuando se haga un diagnóstico de daños y contaminación en la tierra, aire y recursos hídricos del lugar.