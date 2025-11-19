¡Quedan fuera! Costa Rica y Honduras fallan en su intento de llegar al Mundial

-

Tanto Honduras como Costa Rica quedaron fuera del Mundial, un golpe duro para dos selecciones de Concacaf acostumbradas a ir a la cita mundialista.

Ticos y catrachos empataron sin goles en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, en partido del Grupo C, y ambas consumaron el fracaso al quedar eliminadas del Mundial norteamericano, y sin posibilidad de ir a la repesca.

Haití (11 puntos) ganó el boleto directo a United 2026 en este grupo, mientras que Honduras (9), Costa Rica (7) y Nicaragua (4) quedaron eliminados.

Keylor Navas y Haxzel Quiros se combinan para contener a Andy Najar. (Foto: AFP)

Ganar por un gol le hubiese bastado a cualquiera de las dos selecciones para haber obtenido el derecho de ir a la repesca intercontinental como mejor segundo lugar de los grupos eliminatorios de la zona, pero no fueron capaces de vulnerar la portería rival en un partido de mucho roce y poca claridad en el medio campo.

Con la urgencia de la victoria, ambos equipos intentaron ir al frente durante el primer tiempo sin arriesgar demasiado y dispusieron de algunas ocasiones para anotar que fueron contenidas por lo guardametas que se erigieron en las figuras.

Costa Rica y Honduras quedan sin boleto a United 2026. (Foto: AFP)

En la segunda mitad, ya con Haití dueño del boleto, solo quedaba la esperanza para ticos y hondureños de ir a la repesca con la victoria que obtuvo Guatemala sobre Surinam, que terminó quedándose con esa posibilidad de ir al Mundial.

Los ticos se quedan fuera del Mundial después de asistir a las últimas tres ediciones, mientras que la H se ausentará por tercera vez consecutiva.