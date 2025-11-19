¡Quedan fuera! Costa Rica y Honduras fallan en su intento de llegar al Mundial

Tanto Honduras como Costa Rica quedaron fuera del Mundial, un golpe duro para dos selecciones de Concacaf acostumbradas a ir a la cita mundialista.
OTRAS NOTICIAS: Panamá consigue el boleto directo al Mundial tras goleada ante El Salvador
Ticos y catrachos empataron sin goles en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, en partido del Grupo C, y ambas consumaron el fracaso al quedar eliminadas del Mundial norteamericano, y sin posibilidad de ir a la repesca.
Haití (11 puntos) ganó el boleto directo a United 2026 en este grupo, mientras que Honduras (9), Costa Rica (7) y Nicaragua (4) quedaron eliminados.
Ganar por un gol le hubiese bastado a cualquiera de las dos selecciones para haber obtenido el derecho de ir a la repesca intercontinental como mejor segundo lugar de los grupos eliminatorios de la zona, pero no fueron capaces de vulnerar la portería rival en un partido de mucho roce y poca claridad en el medio campo.
Con la urgencia de la victoria, ambos equipos intentaron ir al frente durante el primer tiempo sin arriesgar demasiado y dispusieron de algunas ocasiones para anotar que fueron contenidas por lo guardametas que se erigieron en las figuras.
En la segunda mitad, ya con Haití dueño del boleto, solo quedaba la esperanza para ticos y hondureños de ir a la repesca con la victoria que obtuvo Guatemala sobre Surinam, que terminó quedándose con esa posibilidad de ir al Mundial.
Los ticos se quedan fuera del Mundial después de asistir a las últimas tres ediciones, mientras que la H se ausentará por tercera vez consecutiva.