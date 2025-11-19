Panamá consigue el boleto directo al Mundial tras goleada ante El Salvador

-

Panamá terminó de asegurar su lugar directo en el Mundial tras superar a El Salvador en el último partido de las eliminatorias de Concacaf.

Los goles de César Blackman, Éric Davis y José Luis Rodríguez sellaron la clasificación directa de Panamá a la próxima Copa del Mundo, tras un contundente 3-0 sobre El Salvador en el estadio Rommel Fernández.

César Blackman se encargó de abrir el marcador en el duelo contra El Salvador. (Foto: AFP)

El equipo canalero dominó de principio a fin, imponiendo autoridad ante unos cheros que ofrecieron poca resistencia y nunca lograron contrarrestar el ritmo del local.

Panamá llegaba con viento a favor después de vencer 3-2 a Guatemala el jueves pasado en El Trébol, un resultado que dejó sin opciones a los chapines y los metió de lleno en la pelea por el pase directo junto a Surinam.

Carrasquilla controla un balón aéreo en un duelo ampliamente dominado por el cuadro canalero. (Foto: AFP)

La combinación de resultados terminó favoreciendo a los dirigidos por Thomas Christiansen, mientras que Surinam quedó condenado al repechaje tras caer 3-1 ante la Bicolor en el duelo simultáneo. Otros marcadores de la jornada también le permitieron avanzar al cuadro sudamericano como uno de los mejores segundos rumbo a la repesca intercontinental.