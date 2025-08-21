¿No pueden jugar? Barcelona tiene complicado volver al Camp Nou

Barcelona aún no tiene garantizado el retorno inmediato al renovado Camp Nou, por lo que ha decidido tomar medidas preventivas de cara a la temporada 2025-2026.
La entidad azulgrana ha firmado un acuerdo con Barcelona de Serveis Municipals (BSM), organismo dependiente del Ayuntamiento, que le permitirá utilizar el Estadio Olímpico de Montjuic hasta febrero de 2026, si no consigue a tiempo los permisos necesarios para reabrir su estadio tras las obras de remodelación.
Esta decisión ha generado rumores tanto en la prensa local como entre los aficionados, ya que el club busca asegurarse una sede estable para los partidos más relevantes del calendario, especialmente en competiciones como la Champions League.
De esta manera, el Barsa se protege ante cualquier posible contratiempo administrativo relacionado con la reapertura del Camp Nou. El convenio contempla no solo los duelos correspondientes a la fase de grupos del torneo europeo, sino también posibles rondas eliminatorias si el equipo logra avanzar.
En el seno del club confían en obtener el certificado de final de obra, requisito indispensable para que el Ayuntamiento emita la licencia de primera ocupación. Si todo va según lo previsto, el nuevo Camp Nou podría abrir parcialmente con capacidad para 27 mil espectadores.