¡No te la pierdas! Asiste a la gran Carrera Familiar de Mascotas

Si quieres participar en una actividad divertida junto a tu mascota, aparta la fecha.
Bajo el lema "Un lugar que inspira, mascotas felices", la Municipalidad de Guatemala está preparando la gran Carrera Familiar de Mascotas.
La actividad será el domingo 26 de octubre a las 9:00 horas, frente a la Plaza Lomas, zona 17.
El costo de la inscripción será de Q50, incluye un kit especial con sorpresas para corredores y mascotas. Además, habrá dinámicas, premios y actividades pensadas para todas las edades.
Asiste a la Expo
La experiencia comienza el sábado 25 de octubre. El horario será de 12:00 a 6:00 p.m. y podrás disfrutar de una Expo especial con los patrocinadores.
Allí podrás recoger tu kit de participación y conocerás productos y servicios diseñados especialmente para tu mascota.