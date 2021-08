No se vacunó y arrepentido manda un mensaje a su hija por su boda desde el hospital

Travis Campbell se ha convertido en otra víctima más del Covid-19; quien, por medio de sus redes sociales comparte videos de su estadía en un hospital de Virginia.

Entre estos, uno en el cual habla de lo doloroso que será el llegar a perderse la boda de su hija. En términos generales, Campbell estaba pudiendo decir hasta cinco palabras entre una respiración y otra el jueves por la noche.

CNN obtuvo una entrevista con él, en la cual habló de su hija: "Siento que tengo otra oportunidad, y espero que así sea", le dijo a "New Day" de CNN el viernes.

También habló de lo desgarrador que fue escuchar hablar a su hija sobre su situación.

"Nunca quieres escuchar a tu papá hablar sobre (la posibilidad de) no estar allí para esos grandes momentos de tu vida", dijo Madison Campbell a CNN, en una entrevista en vivo desde su casa.

"Solo quiero hacerle saber lo orgullosa que estoy de él", dijo. "Creo que estando en Facebook, haciendo esos videos, está marcando la diferencia; está salvando vidas". "No podría amarlo más", agregó.

La lucha sigue

Travis se arrepiente de no haberse vacunado. Y aunque tiene esperanzas de haber pasado el peor momento, creyó que era necesario dejar arregladas ciertas cosas en caso de que muriera.

"Me equivoqué a lo grande, chicos", dijo a través de una máscara de oxígeno en un video publicado en Facebook el miércoles. "No me vacuné. Cometí un error, lo admito", agregó.

La lucha sigue, Travis no se ha dado por vencido, sus videos en facebook son para motivar a las personas a que se vacunen.

"Si fuiste y te vacunaste desde que participaste en mis videos, te importaría publicar una foto en este post para mi familia por favor? Estoy muy agradecido de ver a tanta gente creer en los duendes y protegerse. Me hace sentir una clase del propósito en el que mis amigos y seres queridos vivirán! Los amo a todos y cada uno de ustedes", escribió en un una publicación.

Pero una de sus mayores preocupaciones es el no poder asistir a la boda de su hija, el martes por la noche "tuve que hacer una llamada por teléfono a mi hijo de 14 años (...) y tuve que pedirle permiso para que si no volvía a casa, él acompañara a mi hija al altar" en el día de su boda, dijo Campbell en el video del miércoles.

Por qué no se vacunó

En dos entrevistas que que dieron a CNN desde la cama del hospital esta semana, Campbell y su esposa, Kellie, detallaron cómo el coronavirus afectó a su familia este verano y por qué en primera instancia habían elegido no vacunarse.

Kellie Campbell y sus hijos contrajeron el virus, y todos menos uno tuvieron síntomas como tos, fiebre y mareos.

"Todos nos estamos recuperando", le dijo Kellie a Don Lemon de CNN el jueves por la noche. "No tuvimos síntomas tan graves como Travis".

Lemon le preguntó a Travis Campbell por qué la familia no estaba vacunada y el respondió:

"A comienzos de 2020, en el equipo de baloncesto de nuestra hija todos se enfermaron. Tenían los mismos síntomas del covid", respondió Campbell. "Entonces, cuando apareció el covid, todos asumieron automáticamente que ya habíamos tenido la enfermedad", explicó.

Cuando los casos disminuyeron esta primavera, "pensamos que habíamos superado las probabilidades", dijo.

Travis no aclaró si habían confirmado que habían contraído la enfermedad en 2020. En cualquier caso, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las personas se vacunen independientemente de si ya tuvieron la enfermedad.

Ahora se arrepiente de su decisión e insta a otros a vacunarse.

"No puedo respirar. Me estoy ahogando. Me siento como un pez fuera del agua", le dijo Campbell a Lemon el jueves.

"Fue mi culpa", dijo. "Debería haberme tomado a mis hijos y a mi esposa y haberme vacunado de todos modos. Pero estoy pagando el precio", reflexionó.

"Y les digo a todos y a cada persona: si están indecisos, quiero que evalúen de manera muy precisa lo que significa su vida para ustedes. Y vayan y vacúnense, por favor, por favor", finalizó.