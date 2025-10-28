¡Noche de bicicletas y disfraces! Únete al "Bicitour Especial" en la capital

El Bicitour Muniguate ofrecerá este mes una edición especial de disfraces, donde los participantes podrán ganar atractivos premios y reconocimientos al atuendo más creativo de la noche.
El Bicitour Muniguate es una actividad mensual en donde los participantes recorren distintas zonas de la ciudad en bicicleta.
Este año regresa con una edición especial de disfraces. También habrá premios y muchas sorpresas.
El recorrido será este miércoles 29 de octubre, iniciará y finalizará en la Municipalidad de Guatemala. El registro está programado para las 18:00 horas y la salida será a las 19:00 horas.
Los ciclistas interesados deben presentarse con tiempo para completar el registro y prepararse para la ruta nocturna.
Premios a los mejores atuendos
Una de las grandes atracciones de esta edición es el concurso de disfraces, en el cual los participantes podrán lucir su mejor atuendo.
Habrá reconocimientos al disfraz más creativo de la noche, así como sorteos y premios especiales, incentivando la diversión y la participación durante todo el recorrido.
Además, los ciclistas tendrán la oportunidad de descubrir distintas zonas de la ciudad, disfrutando del paisaje urbano y compartiendo un momento de entretenimiento en un ambiente seguro y organizado.