Noche de estrellas y de triunfos se vivió en El Jabalí

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La catedral del automovilismo centroamericano, el Autódromo Internacional El Jabalí, fue testigo de la tercera fecha del Campeonato Nacional Botoneta Racing Team (BRT), una carrera que fue nocturna, la primera del año para el serial.

La única categoría totalmente guatemalteca, que ha logrado su internacionalización total, vivó una noche fuera serie. Y es que el BRT, fue pionera en incursionar con carreras nocturnas en el Istmo; algo que se ha vuelto una tradición, y que se vivió nuevamente en la tercera carrera del año.

El parque vehicular fue de más de 25 autos para esta fecha. Con ello, 36 pilotos, tomaron la salida en los dos hits de competencia, que se corrieron luego de realizadas las clasificaciones. Las dos mangas de carrera estuvieron programadas para las 15 y 19 horas, y así dar paso al espectáculo único de la competición nocturna.

Un espectáculo único de fuegos artificiales, se presenció en El Jabalí, al final de la competencia nocturna. (Foto: Racing Report)

De esta manera, en una de las divisiones más rápidas del evento: GTR Ultra, fue la dupla integrada por Marco y Juanes Morales, quienes se llevaron la victoria. Luis Gaytán y Brian Palma, subieron a lo más alto del podio, en GTR Pro; mientras que, en GTR, Adolfo Contreras y Héctor Meléndez, triunfaron.

El piloto, Juan Felipe Reibstein, se impuso en GTO, al igual que, David Canales y Pablo Pacheco, quienes triunfaron en GTU. Además, Andrés Guerrero, fue le vencedor en BP Cup.