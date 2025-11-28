¡Noche junto a las estrellas! anuncian actividad astronómica

¡Podrás observar el cielo, aprender sobre el universo y disfrutar de una experiencia científica nocturna al aire libre!
Este sábado 29 de noviembre en las instalaciones del Parque Deportivo Erick Barrondo, ubicado en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala se realizará la Noche de las Estrellas 2025 con el apoyo de El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y la organización de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt).
El evento tendrá una entrada gratuita y se espera que la noche inicie desde las 16:00 horas y estará llena de actividades para toda la familia, ya que se contará con:
- Charlas científicas
- Stands informativos
- Exposición de astrofotografía
- Talleres infantiles
Previos a iniciar el observatorio astronómico a partir de las 22:00 horas, para conocer la maravilla del espacio nocturno.
¡Estará en Quetzaltenango!
La actividad también podrá vivirse en el Centro Intercultural Efraín Recinos en Quetzaltenango desde las 18:00 a 21:30 horas.
Algunas de las recomendaciones para esa noche son:
- Abrigarse bien, especialmente a los niños
- Identificar a niños y adultos mayores