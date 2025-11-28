Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Noche junto a las estrellas! anuncian actividad astronómica

  • Por Maria Fernanda Gallo
28 de noviembre de 2025, 08:35
La magia de las estrellas podrá ser observada la noche del 29 de noviembre. (Foto: Shutterstock)

La magia de las estrellas podrá ser observada la noche del 29 de noviembre. (Foto: Shutterstock)

¡Podrás observar el cielo, aprender sobre el universo y disfrutar de una experiencia científica nocturna al aire libre!

OTRAS NOTICIAS: El impacto del Black Friday en las tarjetas de crédito

Este sábado 29 de noviembre en las instalaciones del Parque Deportivo Erick Barrondo, ubicado en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala se realizará la Noche de las Estrellas 2025 con el apoyo de El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y la organización de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt).

El evento tendrá una entrada gratuita y se espera que la noche inicie desde las 16:00 horas y estará llena de actividades para toda la familia, ya que se contará con:

  • Charlas científicas
  • Stands informativos
  • Exposición de astrofotografía
  • Talleres infantiles

Previos a iniciar el observatorio astronómico a partir de las 22:00 horas, para conocer la maravilla del espacio nocturno.

¡Estará en Quetzaltenango!

La actividad también podrá vivirse en el Centro Intercultural Efraín Recinos en Quetzaltenango desde las 18:00 a 21:30 horas.

Algunas de las recomendaciones para esa noche son:

  • Abrigarse bien, especialmente a los niños
  • Identificar a niños y adultos mayores

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar