Noche mágica: el Inter de Miami y Messi van a la final de la MLS

En una noche mágica frente a sus aficionados, el Inter Miami de Lionel Messi goleó 5-1 al New York City y clasificó a la primera final de la MLS de su historia.

El argentino Tadeo Allende fue el héroe de la clasificación al convertir un triplete de goles, mientras su compatriota Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia redondearon la manita.

Happy Messi @InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs

Messi, que dio la asistencia del tanto de Silvetti, tendrá su primera oportunidad de coronarse campeón de la MLS en la final que se jugará el 6 de diciembre en la cancha del Inter.

El triunfo le entregó al Inter su primer título de la Conferencia Este, que celebró a lo grande con los casi 22 mil aficionados del Chase Stadium de Fort Lauderdale (afueras de Miami) e invitados especiales como la estrella del tenis español Carlos Alcaraz, que vibró con cada gol sentado detrás del banco de Javier Mascherano.

El propio Alcaraz, número uno del tenis mundial, le entregó el trofeo de campeón del Este al 10 argentino.

First Eastern Conference title for @InterMiamiCF



Audi MLS Cup Playoffs

El Inter, una franquicia con seis temporadas de vida en la MLS, está a un paso de cumplir su promesa de dominar el fútbol norteamericano que realizó con la llegada de Messi a mediados de 2023.

Por una vez, el astro argentino le cedió el protagonismo a sus compañeros de ataque, en especial a Allende.

WE ARE EASTERN CONFERENCE CHAMPIONS.



One down. One to go!

El atacante cordobés se ha erigido en el principal artillero del Inter en estos playoffs con ocho tantos en cinco partidos.

Este triunfo también permite que Sergio Busquets y Jordi Alba, que brillaron como asistentes este sábado, se despidan del fútbol pugnando por un nuevo título en sus extraordinarias carreras.