Nodal estaría organizando su boda con Cazzu en Antigua Guatemala

Salen a luz los supuestos preparativos de la boda de Christian Nodal y Cazzu en Antigua Guatemala.

EN CONTEXTO: Christian Nodal planea casarse en Antigua Guatemala

Guatemala continúa siendo un lugar turístico e importante para Christian Nodal, o al menos así lo ha dejado ver desde julio tras su visita inesperada a la ciudad colonial y que significó un episodio importante en su vida sentimental.

Pues desde entonces, se dejó ver muy enamorado de la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como "Cazzu". En ese momento, ambos realizaron un recorrido por Antigua Guatemala y sorprendieron a las personas que se encontraban en ese lugar.

Ahora, nueva información ha salido a relucir luego de su reciente llegada a Guatemala, y donde fue visto por cientos de guatemaltecos en el concierto de Wisin & Yandel, y en otros sitios emblemáticos.

Según el medio Terra, la pareja habría venido por segunda ocasión al país para seguir afinando detalles de lo que sería su boda.

Pese a que ninguno de los artistas se ha pronunciado respecto al tema, la supuesta boda ha tomado nuevamente protagonismo, luego de ser captados en las ruinas de la Ermita de la Santa Cruz, lugar que se utiliza para bodas y otro tipo de eventos sociales.

Con esto, se podría evidenciar que la pareja podría estar organizando su unión marital.

Nodal y Cazzu el pasado fin de semana en las ruinas de la Ermita de la Santa Cruz. pic.twitter.com/mrz7iTfFwz — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 3, 2022

La confesión de Nodal a un sacerdote de Guatemala

Cabe destacar que, Luis Castillo, un sacerdote de Antigua Guatemala, mejor conocido como "Padre Choco", compartió en sus redes sociales la inesperada confesión que le hizo Christian Nodal el pasado 7 de junio.

De acuerdo con el sacerdote, el cantante de regional mexicano estuvo con Cazzu en el Convento La Merced, lugar donde le aseguró que quería casarse.

"Un tipazo con gran sencillez!... Me dijo con tono jocoso: si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco…Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura", comentó Luis Castillo.

(Foto: Facebook/captura de pantalla)