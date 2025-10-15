Nodal responde a Cazzu y busca nacionalidad mexicana para Inti

-

A través de su abogado, Nodal aclaró qué pasa con la manutención de su hija Inti.

El cantante Christian Nodal no quiso quedarse callado y ante la polémica decidió responder de manera legal a las declaraciones de Cazzu, relacionadas con la manutención, los permisos de viaje y la convivencia con su hija Inti.

A través de un comunicado firmado por su abogado César Muñoz, el artista aclaró que el artista cumple con todas sus obligaciones económicas hacia Inti, superando incluso lo establecido por la ley argentina, con aportes "millonarios y documentados".

El artista expresó que aporta una manutención económica millonaria a su hija. (Foto: X)

El documento también desmiente que los permisos para viajar hayan sido "unilaterales" y señala que Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se hicieron sin anticipación.

Además, el abogado subrayó que las mediaciones mencionadas por Cazzu son procesos confidenciales bajo la ley argentina y su divulgación constituye una falta legal.

Nodal afirma que solicitará la nacionalidad mexicana para su hija. (Foto: X)

"Por este medio también se comunica de manera pública y respetuosa la intención de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano de la pequeña hija de mi representado", señaló el abogado.

Nodal expresó su deseo de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano para Inti. El documento señala que el artista considera un honor transmitirle a su hija "el orgullo de sus raíces mexicanas" y que desea que la pequeña disfrute plenamente de la identidad y las oportunidades que ello representa.

Por último, el comunicado hace un respetuoso llamado a los medios de comunicación y al público para que se evite difundir información falsa o unilateral que afecte el bienestar de Inti.