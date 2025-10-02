Nombres para niños y niñas con un significado religioso

Elegir el nombre del nuevo integrante de la familia es una de las decisiones más importantes para los padres, debido a que lo acompañará toda la vida, por lo que debe representar algo significativo para ambos.

Si te sientes perdido o perdida en la elección, te recomendamos nombres que evocan protección, fe, agradecimiento y bendición.

Para los padres devotos, un nombre ligado a Dios es un símbolo de bendición. (Foto: Shutterstock)

Por lo general, los padres devotos suelen buscar nombres que estén relacionados con Dios y con el cristianismo, por lo que, si has sido bendecido con una niña, asegúrate de que sea especial y que le recuerde siempre lo importante que es para tu vida.

Por el contrario, si acabas de recibir a un niño, lo ideal es que su nombre tenga un significado divino y bendecido que resalte sus fortalezas con espiritualidad y gracia.

Un nombre especial puede recordarle a tu hija lo valiosa que es en tu vida. (Foto: Shutterstock)