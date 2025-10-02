Versión Impresa
Nombres para niños y niñas con un significado religioso

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
02 de octubre de 2025, 10:53
Elegir el nombre perfecto para un hijo es una decisión que marcará toda su vida. (Foto: Shutterstock)

Elegir el nombre perfecto para un hijo es una decisión que marcará toda su vida. (Foto: Shutterstock)

Los nombres cristianos transmiten devoción y un lazo eterno con la fe.

Elegir el nombre del nuevo integrante de la familia es una de las decisiones más importantes para los padres, debido a que lo acompañará toda la vida, por lo que debe representar algo significativo para ambos.

Si te sientes perdido o perdida en la elección, te recomendamos nombres que evocan protección, fe, agradecimiento y bendición.

Para los padres devotos, un nombre ligado a Dios es un símbolo de bendición. (Foto: Shutterstock)
Para los padres devotos, un nombre ligado a Dios es un símbolo de bendición. (Foto: Shutterstock)

Por lo general, los padres devotos suelen buscar nombres que estén relacionados con Dios y con el cristianismo, por lo que, si has sido bendecido con una niña, asegúrate de que sea especial y que le recuerde siempre lo importante que es para tu vida.

Por el contrario, si acabas de recibir a un niño, lo ideal es que su nombre tenga un significado divino y bendecido que resalte sus fortalezas con espiritualidad y gracia.

Un nombre especial puede recordarle a tu hija lo valiosa que es en tu vida. (Foto: Shutterstock)
Un nombre especial puede recordarle a tu hija lo valiosa que es en tu vida. (Foto: Shutterstock)

Niña

  • Ana: significa "llena de gracia" o "favorecida por Dios".
  • Ivanna: quiere decir que "Dios ha sido misericordioso" o "la bendición de Dios".
  • Gianna: es la forma italiana de decir Juana, representa "el favor de Dios".
  • Davinia: se traduce como "amada y bendecida por Dios".

Un niño con un nombre divino llevará consigo fortaleza y gracia. (Foto: Shutterstock)
Un niño con un nombre divino llevará consigo fortaleza y gracia. (Foto: Shutterstock)

Niño

  • Mateo: proviene del hebreo Mattithyah y significa "don de Dios".
  • Elías: se traduce como "mi Dios es Yahvé" y está asociado a los profetas.
  • Daniel: quiere decir "Dios es mi juez".
  • Jonathan: representa el "regalo de Dios".

