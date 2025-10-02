Nombres para niños y niñas con un significado religioso

Los nombres cristianos transmiten devoción y un lazo eterno con la fe.
Elegir el nombre del nuevo integrante de la familia es una de las decisiones más importantes para los padres, debido a que lo acompañará toda la vida, por lo que debe representar algo significativo para ambos.
Si te sientes perdido o perdida en la elección, te recomendamos nombres que evocan protección, fe, agradecimiento y bendición.
Por lo general, los padres devotos suelen buscar nombres que estén relacionados con Dios y con el cristianismo, por lo que, si has sido bendecido con una niña, asegúrate de que sea especial y que le recuerde siempre lo importante que es para tu vida.
Por el contrario, si acabas de recibir a un niño, lo ideal es que su nombre tenga un significado divino y bendecido que resalte sus fortalezas con espiritualidad y gracia.
Niña
- Ana: significa "llena de gracia" o "favorecida por Dios".
- Ivanna: quiere decir que "Dios ha sido misericordioso" o "la bendición de Dios".
- Gianna: es la forma italiana de decir Juana, representa "el favor de Dios".
- Davinia: se traduce como "amada y bendecida por Dios".
Niño
- Mateo: proviene del hebreo Mattithyah y significa "don de Dios".
- Elías: se traduce como "mi Dios es Yahvé" y está asociado a los profetas.
- Daniel: quiere decir "Dios es mi juez".
- Jonathan: representa el "regalo de Dios".