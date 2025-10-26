¡Se casa! Danna Castillo anuncia su compromiso

Danna Castillo anunció su compromiso en vivo, en pleno programa de "¡Qué Chilero!".
La conductora guatemalteca activó las alarmas al anunciar que tenía un importante mensaje para compartir con sus seguidores y muchos asumieron que se iba del programa.
Al final del show del domingo 26 de octubre, Danna lanzó el tremendo anuncio, mostrando clips del momento en el que su prometido le dio el anillo durante su viaje a París.
"Quería mantenerlo con mi familia de ¡Qué Chilero!, contó al informar que lo anunciaba con sus seres más importantes de la vida.
Todos sus compañeros se conmovieron y le desearon lo mejor con mensajes y alegría.
Danna Lloró en pleno estudio de grabación, afirmando que había pedido a Dios un hombre noble, trabajador, que fuera amoroso y Dios se lo mandó.
"¡El amor de Dios se manifiesta en el tiempo perfecto! Hoy puedo decir que el amor verdadero existe, lo vemos y lloramos de gratitud, emoción, felicidad, bendición, son tantas emociones juntas. Leo me pidió que fuera su compañera para siempre... ¡y dije que SÍ!", expresó acerca de cómo fue la pedida de mano.
"Gracias a Dios por permitirnos escribir una historia tan bonita y por bendecirnos para ser compañeros de vida, con un acto de amor que le da inicio a una estapa hermosa para los dos".
"Que llegue esa persona que complemente valores, creencias, ideales, visión, que pone todo en manos de Dios y le muestre a tu corazón que pueden construir un imperio juntos ¡No tiene comparación! Somos afortunados de habernos encontrado en el camino", agregó.
"Una relación que se ha ido construyendo en 3 años con muchos momentos lindos que nos han hecho crecer y madurar. Momentos difíciles que demostraron que nos respaldamos incondicionalmente. La convicción de honrar siempre a Dios y a nuestros padres, iniciando con este acto de amor".
"Queremos compartirles a ustedes esta noticia ya que también son parte importante de nuestra vida, esperando que cause emoción en sus corazones y felicidad junto a nosotros. Comienza nuestra nueva aventura... ¡hacia el 'para siempre'!", cerró.
