Nostalgia navideña: protagonistas de "El Grinch" se reencuentran

La alfombra roja se llenó de recuerdos y espíritu festivo.

Los protagonistas de El Grinch se reencuentran inesperadamente antes de la llegada de la Navidad y de que la película se posicione en los primeros lugares de visualización en streaming.

Los protagonistas de "El Grinch" emocionan con un reencuentro lleno de nostalgia. (Foto: X)

Jim Carrey y Taylor Momsen asistieron a la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025, donde posaron juntos y generaron nostalgia entre los fanáticos del filme navideño.

"Siempre fue muy protector, amable y superdivertido. Nunca me dio miedo, porque para mí siempre fue Jim", recordó con cariño Momsen en la alfombra roja.

Taylor Momsen recordó con cariño su experiencia junto a Jim Carrey. (Foto: X)

El Grinch

Jim Carrey dio vida al Grinch, mientras que Taylor Momsen fue la tierna Cindy Lou, en la cinta estrenada en el año 2000, la cual está basada en el libro infantil del Dr. Seuss, ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! de 1957.

Taylor Momsen triunfa en la música con The Pretty Reckless. (Foto: X)

La carrera de Taylor Momsen

A sus 32 años, Taylor es una de las integrantes del grupo The Pretty Reckless, con el que ha lanzado varios discos de rock, por lo que ahora es más reconocida dentro de la industria musical.