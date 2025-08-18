Su mejor versión: Los cremas golean a Marquense en festejo de su aniversario

-

El aniversario 76 y su regreso a casa no podían celebrarse de otra manera. Comunicaciones desplegó su mejor futbol en el Apertura 2025 y goleó 3-0 a un deslucido Marquense, en juego válido por la quinta jornada.

De la mano de Érick Lemus y Stheven Robles, en un gran momento; los cremas volvieron a festejar en el Cementos Progreso, suspendido las primeras dos fechas de local por incidentes de aficionados el torneo pasado.

Sirve para apaciguar las aguas después de tres juegos sin ganar, incluida una derrota con Mixco y empates con Guastatoya y Municipal.

Le salió todo bien a los albos, que a los minutos 2 y 9 ya tocaban la puerta del costarricense Minor Álvarez, sin embargo, fue hasta el 15 que abrieron el marcador gracias a que el mexicano Brian Martínez aprovechó un despeje de Álvarez, tras un disparo de Robles.

El "Kuki" puso el segundo antes del descanso (al 44) con un muy buen cabezazo que hizo gala al gran centro de Emerson Raymundo.

Ya en el complemento, y sin que Marquense pudiera reaccionar, Lynner García sentenció la goleada con un disparo cruzado de zurda, tras una filtración de Lemus, al minuto 60.

Hubo tiempo para una buena atajada de Fredy Pérez y para que José Manuel Contreras sumara minutos. Además, debutó el canterano Joseph Folgar a sus 17 años. Lo único negativo para los locales fue el abandono por lesión de José Corena al minuto 22.

Por los leones destaca el juego de Elvi Ellington, un dolor de cabeza para los defensas albos. El uruguayo Diego Casas, excrema, tocó portería en dos ocasiones, pero sus tantos fueron anulados por fuera de lugar.