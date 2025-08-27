¿Noviembre en agosto? El clima "fuera de temporada"

-

El clima de este martes sorprendió a los capitalinos con vientos fríos y cielo nublado, muy al estilo de noviembre.

Este 26 de agosto, el clima sorprendió a los capitalinos con vientos fríos y cielos nublados, características que recordaron más a noviembre que a la usual temporada de lluvias.

La sensación térmica mas fresca generó curiosidad entre muchos, quienes incluso pensaron que podría tratarse de un frente frío o algún fenómeno climático inusual.

De acuerdo con César George, meteorólogo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), "Este tipo de clima es normal en julio y agosto. Se asocia a un leve incremento en la presión atmosférica sobre el Caribe".

Según César George, meteorólogo del Insivumeh, las lluvias retornen con más fuerza al territorio nacional. (Foto: Archivo/Soy502)

Según George, estos vientos suelen presentarse en esta época y no representan un fenómeno atípico. Aunque pueden generar una sensación más fresca y fuera de lo habitual para agosto, no se trata de una transición temprana hacia la temporada seca.

Los hermosos celajes de noviembre que fueron captados este jueves 9 de noviembre, de distintos puntos de la ciudad de Guatemala. Video: @FredyHSoy502 pic.twitter.com/0blWIxa8HX — Verónica Gamboa (@VeronicaGSoy502) November 10, 2023

Además, el experto detalló que las condiciones actuales cambiarán pronto. De acuerdo con los pronósticos del Insivumeh, a partir del jueves se espera un aumento en las lluvias en varias regiones del país, incluida la capital.

Mientras tanto, los vientos frescos continuarán uno o dos días más, habrá oportunidad para sacar el suéter, aunque sea brevemente concluyó George.