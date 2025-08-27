¿Noviembre en agosto? El clima "fuera de temporada"

El clima de este martes sorprendió a los capitalinos con vientos fríos y cielo nublado, muy al estilo de noviembre.
Este 26 de agosto, el clima sorprendió a los capitalinos con vientos fríos y cielos nublados, características que recordaron más a noviembre que a la usual temporada de lluvias.
La sensación térmica mas fresca generó curiosidad entre muchos, quienes incluso pensaron que podría tratarse de un frente frío o algún fenómeno climático inusual.
De acuerdo con César George, meteorólogo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), "Este tipo de clima es normal en julio y agosto. Se asocia a un leve incremento en la presión atmosférica sobre el Caribe".
Según George, estos vientos suelen presentarse en esta época y no representan un fenómeno atípico. Aunque pueden generar una sensación más fresca y fuera de lo habitual para agosto, no se trata de una transición temprana hacia la temporada seca.
Además, el experto detalló que las condiciones actuales cambiarán pronto. De acuerdo con los pronósticos del Insivumeh, a partir del jueves se espera un aumento en las lluvias en varias regiones del país, incluida la capital.
Mientras tanto, los vientos frescos continuarán uno o dos días más, habrá oportunidad para sacar el suéter, aunque sea brevemente concluyó George.