Lluvias han dañado a más de 2,800 viviendas en todo el país

Las autoridades mantienen el monitoreo en todo el territorio nacional.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que hasta este 23 de agosto las lluvias que se han registrado en todo el territorio nacional han afectado de alguna manera a 2,883 viviendas.

Según el Informe de Emergencias Atendidas en la Época Lluvias 2025 de la Conred del 19 de abril a la fecha 174 viviendas han resultado con daño leve por la lluvia; 2,590, registraron daño moderado, y 119, han sido afectadas severamente.

Cientos de carreteras también han sido afectadas. (Foto: Conred / Soy502)

El reporte señala que 538 viviendas están en riesgo de sufrir algún tipo de daño, 18 edificios públicos y 19 escuelas han sido afectadas en el mismo periodo.

En lo que respecta a la infraestructura vial la Conred precisó que 421 carreteras han tenido algún tipo de año y 21 puentes han resultado afectados, entre ellos tres han quedado destruidos.

El reporte también precisa que las instituciones que son parte del Sistema Conred han atendido 1,101 emergencias a nivel nacional por las lluvias. Los departamentos más afectados han sido Alta Verapaz, con 190 emergencias y Guatemala, con 121.

En dichos acontecimientos han resultado afectadas 14,820 personas, de las cuáles 2,883 han sido resultadas damnificadas de forma directa. Actualmente hay 10 personas albergadas en todo el país.

La Conred mantiene el monitoreo de las emergencias que ocurren en el país. (Foto: Conred / Soy502)

El reporte también precisa que derivado de las emergencias 32 personas han perdido la vida, dos más están desaparecidas y 33 han resultado heridas.

La Conred informó que mantiene el monitoreo en todo el país a través de las instituciones que son parte de su sistema.