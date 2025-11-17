Impulsan campaña para uso sostenible del pinabete para temporada navideña 2025

-

Las autoridades buscan proteger esta especie endémica de Guatemala y que tiene mucha demanda durante la época navideña.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), en coordinación con el Instituto Nacional de Bosques (Inab) y diversas organizaciones aliadas, lanzó oficialmente la campaña de control y conservación del pinabete.

El pinabete, cuyo nombre científico es Abies guatemalensis, es una especie endémica y en peligro de extinción cuya demanda aumenta significativamente cada temporada navideña en Guatemala.

La iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete, cuyo objetivo es promover la protección, restauración y manejo sostenible de esta especie.

El pinabete es una especie que solo crece en Guatemala. (Foto: Conap / Soy502)

La estrategia busca fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar la participación de los sectores involucrados en su conservación, especialmente en las áreas naturales y protegidas donde se distribuye.

Cada año, miles de familias guatemaltecas utilizan ramas, árboles o artesanías elaboradas con pinabete como parte de sus tradiciones navideñas.

Sin embargo, el comercio ilegal ha puesto en riesgo a la especie, por lo que las instituciones impulsan acciones para fomentar el uso responsable y la compra de productos provenientes exclusivamente de plantaciones autorizadas y con marchamo oficial.

Como parte de la campaña, se reforzarán los operativos de control y vigilancia en bosques y carreteras para prevenir actividades ilícitas.

Además, se promoverá la trazabilidad y la comercialización responsable en toda la cadena productiva, en cumplimiento con las regulaciones nacionales e internacionales que garantizan la sostenibilidad del pinabete.

Las autoridades llaman a la población a usar de forma sustentable el pinabete. (Foto: Conap / Soy502)

El Conap destacó la sinergia interinstitucional entre el Inab, Rainforest Alliance, Calmecac, PinaXela y Ampropigua, cuya colaboración permite impulsar acciones de conservación, producción responsable y compra consciente.

Estas alianzas fortalecen los esfuerzos encaminados a preservar una especie emblemática para Guatemala, garantizando que las tradiciones navideñas puedan mantenerse sin poner en riesgo la biodiversidad del país.