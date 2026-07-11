Novio trata de reanimar a su pareja tras sufrir accidente en Mazatenango

La joven y otros dos hombres resultaron heridos, mientras que una persona fue detenida por las autoridades, aparentemente por participar en carreras clandestinas.
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Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la joven identificada como Stephanie Pérez Tale, de 21 años, resultó herida y en estado delicado tras sufrir un accidente de tránsito.
Las imágenes captaron el momento en que la pareja de Pérez intenta brindarle auxilio, mientras la joven permanece tendida sobre el asfalto inconsciente.
Entre lágrimas, el hombre intenta mantener consciente a la joven mientras esperaba su traslado a un hospital, debido a la gravedad de su estado.
Aquí el video (imágenes sensibles):
El accidente ocurrió la madrugada del sábado 11 de julio, en Calzada Centenario de Mazatenango, Suchitepéquez.
Según los testigos el accidente se generó luego de haber derrapado de la moto en que se movilizaban.
La Policía Nacional Civil (PNC) señaló que el hecho ocurrió mientras los jóvenes y otros conductores presuntamente participaban en carreras clandestinas en el sector.
Durante el incidente, otros dos hombres fueron trasladados a un hospital por los cuerpos de socorro, mientras que uno de los involucrados fue arrestado por PNC.