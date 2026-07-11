¡Se dispara! Así amaneció el precio de la gasolina este sábado

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Luego de nueve días de finalizado el apoyo económico, las gasolinas suben más de Q 7.00 y el diésel Q 10.00.

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Los precios de los combustibles en el área metropolitana registraron un fuerte incremento apenas nueve días después de que concluyera el subsidio otorgado por el Gobierno, según los precios de referencia publicados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

De acuerdo con los datos oficiales, el 2 de julio de 2026, cuando aún estaba vigente el apoyo estatal, la gasolina superior tenía un precio de referencia de Q 32.09 por galón, la gasolina regular de Q 31.09 y el diésel de Q 27.29.

Sin embargo, para el 11 de julio, ya sin la vigencia del subsidio, los precios que se registran en las estaciones de servicio aumentaron a Q 39.09 para la gasolina superior, Q 38.09 para la gasolina regular y Q 37.59 para el diésel.

La variación representa un incremento de Q 7.00 por galón en la gasolina superior y en la gasolina regular, mientras que el diésel registró el mayor aumento, con un alza de Q 10.30 por galón en apenas nueve días.

Las gasolinas aumentaron Q 7.00 por galón en nueves días y el diésel más de Q 10.00. (Foto: Archivo / Soy502)

El comportamiento de los precios refleja no solo el efecto de la eliminación del subsidio, sino también las variaciones del mercado internacional de los hidrocarburos.

Durante la vigencia del programa de apoyo, los consumidores recibían un descuento de Q 5.00 por galón en las gasolinas y de Q 8.00 por galón en el diésel, lo que amortiguaba el impacto de las fluctuaciones internacionales.

Con la finalización de ese beneficio, el precio del diésel superó incluso el incremento equivalente al subsidio que recibía, mientras que las gasolinas registraron aumentos superiores al apoyo estatal.

Esto evidencia que además de la eliminación del incentivo también incidieron ajustes en las cotizaciones internacionales de los combustibles.