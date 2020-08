¿Qué es la nube blanca que se genera sobre la yema de huevo?

Estas nubes blancas sobre el huevo no son motivo de preocupación. El museo científico Exploratorium explica que los huevos contienen chalazas, unos filamentos blancos que unen la membrana de la yema con el recubrimiento interno del cascarón.

Las chalazas mantienen la yema en el centro del huevo y evitan que se desplace en su interior. Cuando el huevo se abre, las chalazas se rompen y forman nubes blancas alrededor de la yema.

De acuerdo con la Universidad Estatal de Virginia, estos hilos blancos están hechos de fibras retorcidas de una proteína llamada mucina.

En el blog gastronómico My Recipes se señala que no es necesario quitar las chalazas al momento de preparar huevos. No son dañinas para la salud y desaparecen por sí solas durante la cocción.

Si prefieres removerlas, solo debes pasar el huevo a través de un colador. También puedes usar un tenedor para sacarlas antes de que la yema y la clara se cuezan.

Según la organización NZ Eggs, los huevos frescos contienen chalazas más prominentes, por lo que es una buena señal si las encuentras dentro de este alimento.

Mientras más viejo sea el huevo, las chalazas desaparecen pero también será una señal de que pronto se echarán a perder y ya no los podrás consumir.

*Tomado de El Universal