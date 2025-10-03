Nubosidad afecta principales rutas en ciudad Guatemala

-

Además, se registraron otros percances en el perímetro de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan con vida a conductor tras caer 25 metros en Barranco de Villa Nueva (videos)

La mañana de este viernes, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre diversas complicaciones viales en la ciudad de Guatemala y áreas cercanas.

Se mantiene nubosidad en varios sectores, lo que genera condiciones de baja visibilidad.

Entre los puntos afectados se encuentran:

Carretera a El Salvador

Calzada La Paz

Ruta al Atlántico

Puentes El Incienso

Puente La Asunción

La PMT recomiendan a los conductores transitar estas áreas con precaución.

Otos incidentes

En la calzada Roosevelt y 1 avenida de la zona 11, un vehículo con fallas mecánicas requirió remolque, lo que provocó congestión en el sector. La PMT además solicitó precaución en el ingreso al mercado El Guarda hacia el puente El Trébol, debido al flujo vehicular en aumento.

Además, en la subida del puente a San Cristóbal, rumbo a la colonia Las Charcas en la zona 11, un picop quedó encunetado y fue necesario remolcarlo. Este hecho provocó lentitud para los conductores que se desplazaban desde Mixco y Ciudad San Cristóbal hacia la capital.

Otro percance se registró en la 27 calle y 25 avenida de la zona 5, donde un motorista atropelló a un adulto mayor. El herido recibió atención de primeros auxilios y el caso fue coordinado con las fuerzas de seguridad.

En la diagonal 20 y 9 avenida de la zona 11, una colisión entre un automóvil y una motocicleta dejó una persona herida. Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron al lugar para atender la emergencia.