¡Que no se te pase! La agenda cultural en agosto

Julio terminó y el año dio paso a agosto, un mes que llega cargado de opciones para salir de casa con la familia y pasarla bien entre música, exposiciones y todo tipo de eventos.

Los lectores empedernidos tendrán una oportunidad más de encontrar esa próxima historia que los eclipsará, ya que llega a Antigua Guatemala una nueva feria del libro, la cual trae una gran cantidad de títulos, descuentos y muchas sorpresas.

Para quienes gustan de adentrarse en el arte visual y olvidarse por un momento del resto del mundo, llega Lo efímero no cuenta, exhibición dedicada a la artista visual guatemalteca Isabel Ruiz, con obras que destacan su legado artístico. Otra opción será Habitar el diálogo, una muestra que celebra la obra de la artista Patricia Belli, con un enfoque en el diálogo artístico.

En San Juan del Obispo se celebrará el Festival del Chocolate. (Foto: Shutterstock)

Para los que gustan de vivir experiencias llenas de adrenalina, podrán asistir el 10 de agosto al Panajachel Trail 2025, evento en el que los participantes recorrerán 10, 21 y 50 kilómetros en medio de paisajes impresionantes. La inscripción varía según la distancia a elegir y puede realizarse a través de este enlace: https://linktr.ee/Cumbre37.

Además, no hará falta el toque gastronómico, pues el domingo 10 de agosto se celebrará el Festival del Chocolate en la plaza central de San Juan del Obispo, Sacatepéquez. La actividad iniciará a las 8 de la mañana y finalizará al filo del mediodía.

Christian Nodal regresará a Guatemala. (Foto: RSS)

Familia y tradición

Por último y no menos importante, en agosto llegará la acostumbrada Feria de Jocotenango en la Ciudad de Guatemala, específicamente en la avenida Simeón Cañas, que inicia este sábado 9 de agosto y finaliza el 17 de agosto.

Este es un espacio lleno de historia y tradición que celebra a la santa patrona de la ciudad, donde miles de familias llegan para disfrutar de los antojitos, dulces típicos y juegos mecánicos, entre otras atracciones.