Nueva alianza combate la desnutrición infantil en Chiantla, Huehuetenango

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Guatemaltecos por la Nutrición cuenta con una nueva alianza estratégica que le permitirá potenciar los resultados alcanzados en su misión de reducir la tasa de desnutrición infantil en Guatemala.

Grupo Financiero G&T Continental, replicará el modelo de Guatemaltecos por la Nutrición con una inversión superior a Q20 millones, permitiendo que llegue a Chiantla, Huehuetenango.

Con este aporte, el programa logrará ampliar el impacto de los ejes de Atención Primaria en Salud, Soporte Nutricional, Fortaleciendo la Economía Familiar, Acceso a Alimentos, Estimulación Temprana, Agua y Saneamiento Ambiental.

“ Al aliarnos con Guatemaltecos por la Nutrición ampliamos nuestro compromiso con Guatemala, promoviendo bienestar, oportunidades, desarrollo e impacto social positivo y sostenible ” Iveth Suárez , vicepresidenta de Sostenibilidad y Talento Humano de Grupo Financiero G&T Continental.

Firma de la alianza estratégica (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Desde 2023 que el programa de Castillo Hermanos se encuentra trabajando en Huehuetenango, donde han obtenido resultados positivos, como la reducción de la desnutrición agua de 6% a 0.38% y la disminución de la desnutrición crónica en 17 puntos.

Los impactos han sido en La Libertad, Cuilco, La Democracia, Santa Eulalia y San Pedro Soloma en Huehuetenango.

Ahora con el apoyo de Grupo Financiero G&T Continental, estarán llegando a Chiantla, transformando la vida de más de 50 mil personas, 5 mil niños y 300 mujeres embarazadas en 64 comunidades del municipio.

“ Agradecemos a Grupo Financiero G&T Continental por ser los primeros en unirse a nosotros para seguir generando un impacto social con acciones reales ” José Silva , director ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición.

Esta nueva alianza busca genera mayor visibilidad y sensibilización en torno a la desnutrición infantil, fomentando la cooperación con otros actores clave del país.