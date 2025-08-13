Nueva alianza en el Congreso impulsa cambios a la Ley de Competencia

-

Los diputados del Congreso buscaban aprobar de urgencia nacional varias modificaciones a la Ley de Competencia, pero debieron suspender el proceso.

Aunque no concretaron su aprobación en la sesión plenaria de este martes 12 de agosto, los diputados del Congreso buscan modificar la Ley de Competencia, cuando han transcurrido menos de nueve meses de su aprobación.

Jorge Ayala, expresidente de la Comisión de Economía, informó que los cambios son necesarias, debido a "antinomias" o contradicciones detectadas en la normativa que se avaló en noviembre pasado.

En días anteriores, la diputada Victoria Godoy Palala, una de las dirigentes del oficialismo, indicó que esta propuesta fue una de las consensuadas en el marco de la nueva alianza que se ha gestado con facciones de los bloques Vamos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Todos y Valor, entre otros.

El acuerdo era aprobar las reformas de urgencia nacional en la reciente plenaria; sin embargo, algunas dudas hicieron que el proceso se detuviera.

Los cambios

Hasta donde se conoció durante la noche del martes, mientras se desarrollaba la sesión, se buscarían modificar por lo menos ocho artículos del Decreto 32-2024, que contiene La Ley de Competencia.

Los cambios están planteados en la iniciativa 6605 y en algunas enmiendas. Uno de ellos se centra en la forma en que se deberá rotar la presidencia del Directorio de la Superintendencia de Competencia.

Originalmente, se estableció que debía hacerse por edad, pero ahora se definió que el primer presidente de ese ente colegiado deberá ser el director titular designado por el Ejecutivo, luego le correspondería al nombrado por el Congreso y al final al electo por la Junta Monetaria. La duración de ese puesto se mantendría en dos años.

También se pretende una reducción en la multa fijada para denunciantes de prácticas anticompetitivas cuyos procesos se declaren improcedentes, por "ser manifiestamente falsas". La sanción máxima pasó de 200 mil salarios mínimos a 50 mil de ellos.

Un aspecto que generó dudas sobre ese apartado es que plantea que la multa no se aplicaría al superintendente de Competencia, cuando efectuare una investigaciones de oficio. El diputado Cristian Álvarez pidió no aprobar ese artículo, pero sus colegas no lo respaldaron.

Funciones del Mineco

La iniciativa también plantea modificar un artículo de la Ley Orgánica del Ejecutivo, específicamente el que determina las funciones del Ministerio de Economía (Mineco).

De esa cuenta, se establece que la cartera tendrá que "formular y ejecutar, en el marco jurídico vigente, las políticas de protección al consumidor, de fomento a la competencia y de represión legal de la competencia desleal", restituyendo aspectos que se habían eliminado en el Decreto 32-2024.

Además, se busca que el Mineco, a través del Viceministerio de Inversión y Competencia, ejerza funciones de "promoción, fomento y divulgación de la competencia", mientras se organiza la Superintendencia y se conforman las dependencias que tendrían a cargo tales labores.

Si el Congreso avala la propuesta impulsada por el oficialismo, el reglamento de la Ley deberá ser autorizado también por ese Ministerio. Esta es una facultad que no tenía en la normativa original.

