Congreso de la República juramenta a los magistrados de la CC, período 2026-2031

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Esta tarde, el Congreso de la República juramentó a la IX Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2031.

El pleno de diputados del Congreso de la República juramentó a los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ejercerán funciones durante el período 2026-2031.

Con esta juramentación quedará instalada la IX Magistratura de la CC, la cual tomará posesión de sus cargos el próximo 14 de abril.

La función esencial de la CC es la defensa del orden constitucional, actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado.

Integración

La CC dura en sus funciones cinco y esta integrada por un magistrado titular y un magistrado suplente en representación de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el pleno del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y el presidente de la República en Consejo de Ministros.

La CC está integrada por los magistrados titulares:

Astrid Lemus

Julia Marisol Rivera Aguilar

Roberto Molina Barreto

Dina Josefina Ochoa Escribá

Gladys Anabella Morfin Mansilla

Y, los magistrados suplentes:

Luis Fernando Bermejo

José Luis Aguirre Pumay

Luis Alfonso Rosales Marroquín

Claudia Elizabeth Paniagua Pérez

María Magdalena Jocholá

Los nuevos magistrados a su salida del Pleno. (Foto: Wilder López/Soy502)

Discurso

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, resaltó el consenso alcanzado en los últimos días en el pleno de diputados, a la vez dijo que los magistrados guardianes de la democracia y de la estabilidad política del país.

Expresó "el pueblo deposita en ustedes su confianza para que sigan siendo el escudo de la democracia".