La nueva elección del CANG en el que participarán seis planillas

El Colegio de Abogados se prepara para la votación para elegir a sus representantes ante la postuladora para magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

El 12 de diciembre venció el plazo que tenían los interesados para postular a sus planillas ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y así participar en la próxima elección.

Esta es para que los agremiados del CANG elijan a sus representantes, un titular y un suplente, que integrarán la comisión de postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En total, seis planillas presentaron sus documentos para participar.

Concluyó la recepción de planillas para la elección de representante titular y suplente del CANG ante la comisión de postulación del TSE.



6 planillas presentadas

La primera vuelta de esta elección se realizará el 5 de enero y la segunda vuelta el 13 de enero.

Las planillas buscarán obtener la mayor cantidad de votos y así lograr una representación ante la postuladora.

Los otros integrantes

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) Walter Mazariegos, presidirá la comisión de postulación. También la integrará el decano de la Facultad de Derecho de la Usac.

Luego, los rectores de las Universidades privadas y los decanos de las Facultades de Derecho, también deben elegir a sus representantes para integrar la postuladora.

Se espera que la postuladora del TSE quede integrada antes del 15 de enero, debido a que el 19 iniciaría el proceso de postulación y concluirá el 20 de febrero.

Esta comisión se encargará de convocar a aspirantes de magistrados del TSE, revisar expedientes, calificarlos y finalmente elaborar un listado de 20 candidatos.

Ese listado deberá ser enviado al Congreso, quienes tienen que elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes entre el 20 de febrero y el 19 de marzo.

Los magistrados que resulten electos tomarán posesión el 20 de marzo de 2026 y se encargarán del próximo proceso electoral.