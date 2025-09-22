Nueva etapa: Jon Bon Jovi habla por primera vez de su nieta

-

Jon Bon Jovi habló sobre su experiencia de convertirse en abuelo por primera vez.

PODRÍA INTERESARTE: Bon Jovi anuncia colaboración con Carin León para su nuevo disco

El ícono del rock se ha convertido en abuelo a sus 63 años, luego de que su hijo Jake Bongiovi y su esposa, la actriz Millie Bobby Brown, adoptaran una niña este año.

"Es una locura, pero maravilloso. Adoptaron una niña, conocimos al bebé, obviamente, y en cuanto la ves, se convierte en tu nieta", dijo Jon Bon Jovi durante una entrevista con Bunnie XO.

El cantante se siente orgulloso del matrimonio entre Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown. (Foto: X)

Bon Jovi no ocultó su entusiasmo por vivir una nueva etapa como abuelo: "Quiero ver fotos casi todos los días. Soy ese tipo molesto que siempre está pidiendo actualizaciones, pero sí, es genial".

Bon Jovi defendió la decisión de la pareja de casarse a temprana edad. (Foto: X)

Durante la charla, Jovi habló sobre el matrimonio de Jake y Millie, defendiendo su decisión de casarse siendo jóvenes: "Ellos son maduros para su edad, lo entendimos desde el principio. Así que les dimos nuestra bendición".

"Es hermoso, ser abuelo te cambia", concluye Jon lleno de orgullo, disfrutando de la oportunidad de estar rodeado de su familia desde una nueva perspectiva.