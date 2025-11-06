DGAC: Nueva tecnología aérea garantiza aviación segura en Guatemala

La DGAC confirmó que el viceministro de Transportes, Fernando Suriano visitó las instalaciones para constatar la modernización en el Aeropuerto La Aurora.
El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, visitó este miércoles las instalaciones del área de control del Aeropuerto Internacional La Aurora, según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
De esta manera "reconociendo el compromiso, la excelencia técnica y la vocación del personal aeronáutico que hace posible cada operación aérea", dijo la DGAC.
Durante el recorrido, agregó que se destaca que además de mejoras estéticas al edificio, se lleva a cabo una "operación a corazón abierto".
Esto se debe al cambio de tecnología en la torre de control y otros sistemas estratégicos que modernizarán la navegación aérea en Guatemala, según indicaron las autoridades.
"Estas acciones reflejan el alto nivel de preparación del equipo técnico, reconocido incluso a nivel regional, y reafirman el compromiso del Ministerio de Comunicaciones y la DGAC por una aviación segura, moderna y en constante evolución", señaló la entidad.