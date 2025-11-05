Salud lanza vacuna contra seis enfermedades en una sola dosis

-

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunció la incorporación de la vacuna hexavalente al esquema nacional de inmunización, ofreciendo protección contra seis enfermedades en una sola dosis gratuita.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) incorporó al esquema nacional la vacuna hexavalente, la cual será gratuita y protegerá a la niñez guatemalteca contra seis enfermedades en una sola dosis.

La hexavalente protegerá contra con la difteria, tétano, tos ferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo B.

Edgar González, viceministro de Salud, mencionó que están a disposición más de 600 mil dosis, en las cuales se invirtieron Q9,945,00.

Las vacunas se compraron a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, otro mecanismo importante de compras que utiliza el Ministerio de Salud.

(Foto: archivo/Nuestro Diario)

"Es un mecanismo que nos permite acceder a la vacuna de una manera fácil, segura y transparente. Seguiremos usando estos mecanismos de compra, porque nos permiten mejor costo y transparencia", expresó González.

"Como OPS acompañamos al Ministerio de Salud a celebrar este avance al incorporar la vacuna hexavalente. Cada niño vacunado es una promesa cumplida en la equidad de la salud y el bienestar de la población", refirió Alma Morales, representante de OPS/OMS.

Un llamado a vacunar

La viceministra de Hospitales, María del Rosario Orozco, hizo la invitación a madres, padres y cuidadores a acudir a los servicios de salud de la red nacional a vacunar a la niñez.

"Cada vacuna aplicada es una barrera efectiva contra enfermedades prevenibles. Todas las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas". La vacuna está disponible para niñas y niños de 2, 4, 6 y 18 meses de edad.

Miriam Canet, titular de la Dirección de Normatividad de Programas de Atención de las Personas, indicó que la vacuna responde a las necesidades epidemiológicas.

"Es un acto de esperanza, porque cada vacuna que nosotros aplicamos es una vida que estamos protegiendo, es una familia que puede vivir más tranquila y, sobre todo, es un país que puede vivir más saludable y más fuerte", comentó Canet.