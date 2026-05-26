Asesinan a joven guatemalteco cuando regresaba de jugar fútbol en EE. UU.

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El guatemalteco de 19 años fue atacado con arma blanca tras una posible discusión en California.

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Un partido de fútbol con amigos terminó en tragedia para Aldon Rochel Mata Cardona, un guatemalteco de 19 años, pues murió apuñalado cuando regresaba a su casa en California, Estados Unidos, después del juego.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Oakland, el incidente ocurrió poco antes de las 19:00 horas locales del pasado 23 de mayo, cuando agentes respondieron a una alerta por una persona en apuros en la cuadra 1700 de East 19th Street.

Al llegar, encontraron a Mata Cardona con una herida de arma blanca. Aunque los paramédicos lograron trasladar al joven a un centro médico, falleció horas después debido a la gravedad de la lesión.

Las investigaciones preliminares señalan que el guatemalteco habría tenido una discusión con otra persona antes del ataque, pero hasta la fecha el caso sigue abierto y no se han reportado arrestos. En tanto, los familiares del guatemalteco señalaron que habría al menos dos sospechosos y que estos dejaron unos suéteres en la escena del crimen.

Aldon Rochel Mata Cardona había jugado un partido de fútbol minutos antes de ser asesinado. (Foto: Redes sociales)

Piden apoyo

Los parientes de Aldon indicaron en redes sociales que él era originario de caserío Sújal, en San Sebastián, Huehuetenango, a donde les gustaría repatriarlo para darle el último adiós.

Debido al alto costo del trámite, los familiares piden ayuda económica para llevarlo a cabo. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comunicarse al 4584-8784 para más información.

Aldon Mata vivía en California, pero era originario de Huehuetenango. (Foto: Redes sociales)

*Con información de Hoodline