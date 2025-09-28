Nuevas fotos de la boda de Benny Blanco y Selena Gomez

-

La ceremonia íntima conmovió a los seguidores de ambas estrellas.

El productor y ahora esposo de la actriz estadounidense ha compartido nuevas postales del día más importante de su vida: su boda.

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco se robó toda la atención y causó ternura este fin de semana en las plataformas, pues tras dos años de noviazgo dieron el siguiente paso al llegar al altar y decir "sí, acepto".

Selena y Benny muestran orgullosos sus anillos de matrimonio. (Foto: Benny Blanco)

En medio de la emoción de los fanáticos, Blanco subió tres fotografías junto a Gomez. En la primera, aparecen de cuerpo completo, viendo a la pantalla del teléfono mientras el rapero toma la imagen delante de un espejo.

La primera mañana como esposos enterneció a los fans. (Foto: Benny Blanco)

En la segunda, la pareja presume sus anillos luego de la ceremonia, estando sentados uno junto al otro, con la mano de Selena arriba de la de su esposo.

En la última, aparecen en su primera mañana como marido y mujer, causando ternura entre sus fans, sobre todo por el mensaje de Blanco en el post: "Me casé con una princesa de Disney de la vida real".