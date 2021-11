Las nuevas series anunciadas por Disney+

A través de las redes sociales de Disney+ se anunció las últimas novedades que están disponibles para los amantes de los comics.

Marvel Studios lanzó las 10 series que estarán disponibles en la famosa plataforma de streaming por todo lo alto. Estas son:

She-Hulk

Jennifer Walters (Tatiana Maslany) es la prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo). Ella recibe sangre irradiada de Rayos gamma, por ello obtiene los poderes de Hulk. Aunque no se dan detalles se dice que la historia girará entre abogados.

Marvel Studios' She-Hulk, an Original Series, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/RNWzKH0sQf — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

Moon Knight

Oscar Isaac es Marc Spector, se dice que es la incursión de Marvel Studios en lo fantástico, habrá vampiros, hombres lobo y otros. Los sitios especializados son Gaspard Ulliel como Anton Mogart y May Calamawy y Ethan Hawke sería Drácula aunque no se ha confirmado.

Marvel Studios' Moon Knight, an Original Series, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/PO3TzFRfzl — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

Ms. Marvel

Kamala Khan será interpretada por Iman Vellani y es la nueva superheroína de Marvel. También estará en la película Capitana Marvel 2.

Ms. Marvel, an Original Series from Marvel Studios, coming Summer 2022 on @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/GZzAqoeIn0 — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

I'm Groot

Uno de los personajes más queridos del UCM Groot será una animación aunque no hay más detalles.

Marvel Studios' I Am Groot, an animated Original Series, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/4hpCsxzLkG — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

Secret Invasion

Los skrulls se infiltraron en la Tierra gracias a su habilidad de cambiar de aspecto, ahora quieren conquistar el planeta.

Marvel Studios' Secret Invasion, an Original Series, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/2Jjzw8Uz29 — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

What if… ? temporada 2.

Luego que Ultron casi destruye todas las realidades y de que se reunieran los Guardianes del multiverso para frenarlo se seguirán contando más historias alternativas.

The second season of Marvel Studios' What If...?, an animated Original Series, is coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/TAt7oPIDjx — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

Echo

El personaje presentado en "Ojo de Halcón" tendrá su propia serie en Disney Plus.

Marvel Studios' Echo, an Original Series, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/NGQ8RNwYWn — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

Marvel Zombies

Se dice que será una serie de animación que imaginamos con contenido de What if ..?

Marvel Zombies, an animated Original Series from Marvel Studios, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/YetfOYpDPj — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

Ironheart

Marvel Studios' Ironheart, an Original Series, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/aM2l6pW0Jo — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

El testigo de iron Man es Riri Williams (Dominique Thorne) personaje que también estará en Black Panther: Wakanda Forever (2022).

Agatha

Estas son las aventuras de Agatha (Kathryn Hahn) una poderosa bruja que debutó en WandaVision y se convirtió en una de las favoritas de los fans de Marvel Studios.

Marvel Studios' Agatha: House of Harkness, an Original Series, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/VgdooGmvLM — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

Otras producciones se están destapando poco a poco en un mismo día:

Spider-Man: Freshman Year de Marvel Studios, una Serie Original animada, llega pronto a #DisneyPlus. #DisneyPlusDay. pic.twitter.com/Yyu4LRljnR — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 12, 2021

