Nueve curiosidades del Edificio de Correos y Telégrafos

-

Un puente une la 12 calle, conocido como el Arco de Correos y este es un referente turístico de la ciudad, tanto para locales como extranjeros

LEE TAMBIÉN: El Calvario y su importancia en la religiosidad local

Este edificio guarda algunos datos curiosos, que muchas personas no saben, así que si no los conocías, no hay problema, acá te las contamos.

1. El nombre original fue el de Palacio de Comunicaciones, porque tenía la función del sistema de correos y telégrafos del país.

2. Fue declarado Monumento Nacional por el acuerdo ministerial 923 un 9 de noviembre de 1981.

Los visitante al museo tiene la opción de conocer como funcionaban el correo en la antiguedad. (Foto: Archivo)

3. El 13 de agosto de 1998 con el Acuerdo Ministerial 328-98 se le incluyó como Patrimonio Cultural de la Nación.

4. La superficie de la construcción abarca 6 mil 987. Metros cuadrados, para ello el Gobierno compró siete fincas en el centro de la ciudad.

En la actualidad alberga un museo. (Foto: Archivo)

5. Una leyenda urbana dice que los cinco arcos del puente peatonal simbolizan las letras del apellido Ubico, en referencia al presidente Jorge Ubico.

6. Algunos lo consideran un mosaico arquitectónico por tener influencias de los estilos neocolonial, mudéjares, barrocos, renacentistas españoles e incluso rococós.

También es utilizado para presentaciones artísticas. (Foto: Archivo)

7. Su construcción empezó en 1938 y se prolongó hasta 1955, esto por los cambios políticos de la Revolución de Octubre de 1944.

8. El Escudo Nacional ubicado en el arco fue tallado en alto relieve.

Niños, jóvenes y adultos aprenden arte en sus instalaciones. (Foto: Archivo)

9. En la actualidad también es sede de varias Escuelas de Arte Municipal, donde cientos de niños, jóvenes y adultos encuentran un lugar para expresarse.