Anuncian el nuevo aliado para la campaña que busca prevenir el vapeo en menores

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La Cámara de Comercio de Guatemala y Tabacalera Centroamericana S.A. (TACASA), afiliada de Philip Morris International (PMI), impulsando la campaña "Menores libres de vape", una iniciativa que busca prevenir la venta y el consumo de productos con nicotina en menores de edad.

Como parte de esta estrategia, la cadena de tiendas de conveniencia Super 24 se sumó a la campaña, integrando sus más de 600 puntos de venta a las acciones de sensibilización a nivel nacional.

“ Siempre hemos externado nuestra preocupación por la falta de una regulación que controle la venta de productos con nicotina a menores de edad. Ante esa realidad, decidimos dar un paso al frente para reforzar el comercio responsable desde los puntos de venta. ” Andrea Orantes , gerente general de PMI en Guatemala, El Salvador y Honduras.

La campaña fue lanzada inicialmente en octubre de 2025 como una alianza entre la Cámara de Comercio y la afiliada de Philip Morris International, con el objetivo de que más empresas e instituciones se sumaran al movimiento. En ese contexto, la nueva alianza con la cadena de conveniencia Super 24, se convierte en una oportunidad para difundir este mensaje y seguir promoviendo prácticas de comercio responsable en el país.

Esto se suma a esfuerzos que TACASA ya realiza con sus socios comerciales (incluyendo Super 24) para capacitar a los vendedores sobre la importancia de no venderle este tipo de productos a menores de edad, aunque actualmente no exista una ley que lo regule.

“ Como cadena de tiendas de conveniencia con presencia nacional, asumimos el rol de primer filtro de protección. Implementar esta campaña en nuestras 630 tiendas refleja nuestro compromiso con la verificación de edad y con prácticas responsables. ” Geovanny Alvarado , gerente de operaciones de Super 24.

La iniciativa busca fortalecer el rol del comercio formal como un actor clave en la prevención del acceso de menores a productos con nicotina, al tiempo que promueve la participación del sector privado en la construcción de soluciones preventivas.

Cabe destacar que PMI a nivel internacional y TACASA a nivel local tienen una campaña informativa permanente con socios comerciales para prevenir que menores de edad accedan a sus productos.

Esta campaña de sensibilización con Super 24 se suma a los esfuerzos permanentes de la empresa en este sentido, y es a su vez una invitación abierta a más empresas a sumarse a la campaña.

Orantes concluyó con una invitación a otras empresas para que se sumen a este movimiento y generar, entre cada vez más actores, una cultura del comercio responsable que inste a no vender vapes o productos de nicotina o tabaco a menores de edad.