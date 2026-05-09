Segundo ataque armado por asalto se registra en zona 9

Hombres a bordo de una moto disparan contra conductor.
OTRAS NOTICIAS: Mujer resulta herida en ataque armado durante intento de asalto
En la 13 calle y 5a. avenida "A", de la zona 9 de Ciudad de Guatemala, el conductor de un vehículo fue víctima de un ataque armado cuando hombres a bordo de una moto iniciaron a dispararle.
Según información preliminar, los desconocidos habrían intentado despojar al conductor de sus pertenencias y comenzaron a dispararle; sin embargo, la víctima no recibió ningún impacto de bala.
Amilcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, informó que el hecho ha afectado el tránsito hacia el bulevar Liberación.
Segundo ataque
Dos ataques armados fueron reportados en el sector.
La primera víctima fue una mujer que conducía una camioneta sobre la Calle Montúfar, en la 5a. avenida de la zona 9, cuando un hombre le disparo por robarle.
Las autoridades están en el lugar investigando ambos casos.