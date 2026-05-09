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Segundo ataque armado por asalto se registra en zona 9

  • Por Maria Fernanda Gallo
09 de mayo de 2026, 13:47
Un segundo ataque armado se registró esta tarde del sábado. (Foto:Shutterctock)

Un segundo ataque armado se registró esta tarde del sábado. (Foto:Shutterctock)

Hombres a bordo de una moto disparan contra conductor.

OTRAS NOTICIAS: Mujer resulta herida en ataque armado durante intento de asalto

En la 13 calle y 5a. avenida "A", de la  zona 9 de Ciudad de Guatemala, el conductor de un vehículo fue víctima de un ataque armado cuando hombres a bordo de una moto iniciaron a dispararle.

Según información preliminar, los desconocidos habrían intentado despojar al conductor de sus pertenencias y comenzaron a dispararle; sin embargo, la víctima no recibió ningún impacto de bala.

(Foto: EMETRA)
(Foto: EMETRA)

Amilcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, informó que el hecho ha afectado el tránsito hacia el bulevar Liberación.

Segundo ataque 

Dos ataques armados fueron reportados en el sector.

La primera víctima fue una mujer que conducía una camioneta sobre la Calle Montúfar, en la 5a. avenida de la zona 9, cuando un hombre le disparo por robarle.

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

Las autoridades están en el lugar investigando ambos casos. 

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