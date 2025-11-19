"Los Simpson" se despide de un personaje veterano

-

La organista de Springfield tiene su final canónico.

Tras la polémica muerte (no canon) de Marge este año, los directivos de Los Simpson confirman el fallecimiento canónico de uno de los personajes más veteranos de la serie.

Los productores confirmaron que esta vez su muerte sí es parte del canon. (Foto: X)

Se trata de Alice Glick, una anciana residente en Springfield que se dedicaba a tocar el órgano de la iglesia los días de misa.

En el último episodio del programa titulado Sashes to Sashes, Alice sigue su rutina habitual, pero se desploma mientras toca el instrumento.

La escena muestra a Alice desplomándose mientras toca el órgano. (Foto: X)

"En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la hermosa música que compuso", dijo Tim Long, coproductor ejecutivo de la serie.

Alice debutó en la segunda temporada estrenada en 1991. (Foto: X)

Esta es la segunda vez que el personaje muere tras su debut en la segunda temporada en 1991. La diferencia es que su partida es definitiva.