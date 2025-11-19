"Los Simpson" se despide de un personaje veterano

La organista de Springfield tiene su final canónico.
PODRÍA INTERESARTE: Muere Dan McGrath, guionista de "Los Simpson"
Tras la polémica muerte (no canon) de Marge este año, los directivos de Los Simpson confirman el fallecimiento canónico de uno de los personajes más veteranos de la serie.
Se trata de Alice Glick, una anciana residente en Springfield que se dedicaba a tocar el órgano de la iglesia los días de misa.
En el último episodio del programa titulado Sashes to Sashes, Alice sigue su rutina habitual, pero se desploma mientras toca el instrumento.
DESCUBRE: Sigue viva: Matt Selman habla de supuesta muerte de Marge Simpson
"En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la hermosa música que compuso", dijo Tim Long, coproductor ejecutivo de la serie.
Esta es la segunda vez que el personaje muere tras su debut en la segunda temporada en 1991. La diferencia es que su partida es definitiva.