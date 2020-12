El saludo de Santa Claus: la nueva forma de extorsionar en redes

Una nueva extorsión que llamaron "Saludos de Santa" surgió recientemente debido a las fiestas decembrinas y varios afectados cuentan su historia para alertar a los demás.

Esta modalidad aparece en redes como WhatsApp o Facebook, entre otros, y a través de un mensaje prometen un saludo Santa en donde, supuestamente, se mencionará el nombre del niño y la ciudad donde vive, además solicitan una fotografía de los pequeños para que, mientras el personaje le habla a los niños, su foto aparezca junto a él.

El truco es pedir estos datos sensibles para iniciar con las extorsiones.

Una persona contó su experiencia con esta forma de manipulación para obtener dinero, la madre inició una conversación con un contacto llamado “Video Lukas”, quien prometió el servicio a cambio de los datos con un costo de 35 pesos mexicanos.

El extorsionador pide una “foto del niño o niña, su fecha de nacimiento y nombre del estado donde vive, además del depósito", dice la madre afectada.

Cuando recibe los datos y la fotografía, la víctima pregunta por el número de cuenta para hacer el depósito y allí es cuando el extorsionador contesta:

“Bueno, pues ahora vas a ir a depositar 10 mil pesos o pondré la cara de tus hijos en videos pornográficos. Tienes 10 minutos para subirme el ticket. Y nada de hacer tonterías, porque ya saqué tus amigos y conocidos de los likes de tus fotos”, le escribe el victimario.

La víctima pide que no hagan esas acciones y asegura no tener el dinero solicitado, pero le responden que es “para que se te quite andar dando imágenes”.

La hermana de la mujer extorsionada subió la información a todas las redes para advertir a todos, ella contó que su familiar tuvo que hacer la transferencia de 3 mil pesos mexicanos por el temor de ver a sus hijas en “lugares XXX”.